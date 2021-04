Wiecha zawisła na nowym biurowcu łódzkiego Monopolis. Budynek będzie gotowy jeszcze w tym roku

Docelową wysokość 50 metrów budowla osiągnęła już w marcu. Uroczystość odbyła się zatem z lekkim opóźnieniem, które prezes Virako Krzysztof Witkowski przez szalejącą pandemię, która wreszcie zaczyna powoli odpuszczać.

- Projektując ten nowoczesny obiekt na terenach zabytkowego Monopolu Wódczanego, naszą myślą przewodnią było, żeby był wykonany z szacunkiem dla człowieka oraz by nie przytłaczał swym ogromem – powiedział prezes Witkowski. - Dlatego budynek składa się jakby z dwóch części. Siedem dolnych kondygnacji pokryje korten, materiał doskonale nawiązujący do patyny oryginalnej cegły. Pięć kondygnacji górnych będzie przeszklonych i wycofanych, by nadać im lekkości.

Gmach zaoferuje blisko 10 tys. mkw. powierzchni biurowych oraz usługowych i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne dla tego typu budynków, w tym dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną, nowoczesny system klimatyzacji i zarządzania obiektem. Budowa przebiega zgodnie z planem, więc termin oddania go do użytku w III kwartale br. prawdopodobnie zostanie dotrzymany.

W planie jest budowa jeszcze jednego budynku biurowego, który zamknie projekt Monopolis. Stanie od strony ul. Kopcińskiego.