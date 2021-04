Więcej ciała Eweliny Lisowskiej. Piosenkarka przytyła. Pokazuje dodatkowe kilogramy, oponkę, cellulit i... okazały biust ZDJĘCIA

Ewelina Lisowska zamieściła na Instagramie obszerny wpis, w którym zwróciła się do swoich obserwatorów:

Lisowska jest orędowniczką aktywności fizycznej, ale zaznacza, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak to fizyczne.

To nie jest też tak, że chce wam obrzydzić dbanie o formę dla niektórych to też styl życia. Sama uwielbiam aktywność fizyczną i gorąco do niej zachęcam. Zdrowe nawyki są bardzo kluczowe, żeby nie przegiąć z kolei w drugą stronę. Te słowa kieruję do dziewczyn, które obwiniają się, że nie poszły pobiegać, bo w tym samym czasie wolały np. spędzić czas ze swoją rodziną. W życiu są rzeczy ważne i ważniejsze, ale to ty decydujesz o swoich priorytetach. Przestańmy się wreszcie obwiniać, że nie jesteśmy wystarczająco dobre. Nigdy nie będziemy! Zawsze znajdziemy w sobie coś do poprawy, ale… Czy starczy nam na to życia? stwierdza wokalistka