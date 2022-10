Widzew-Zagłębie Lubin. Dla kogo trzynasta kolejka ekstraklasy okaże się szczęśliwa?

Dlaczego Widzew, grając tak skutecznie na wyjazdach, jest dopiero piąty w tabeli? To proste. Drużyny z miejsc 1-4 nie przegrały spotkania w roli gospodarzy. Łodzianie zaś, mimo zdobycia trzech bramek na wypełnionym kibicami stadionie, doznali dwóch porażek - z Lechią 2:3 i z Legią 1:2.

Zagłębie to zespół zajmujący dziesiątą lokatę z trzema punktami mniej od łodzian. Co więcej, cierpiący na tę samą przypadłość co najlepszy z beniaminków, czyli grający lepiej na boiskach rywali, na których zdobył 10 punktów (3 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki) wobec 7 u siebie (1 wygrana, 4 remisy, 1 przegrana).

Czy drużyna trenera Janusza Niedźwiedzia poradzi sobie z ekipą Piotra Stokowca, który przed laty doświadczenie zdobywał w widzewskim sztabie szkoleniowym?

Z kompletem tuzina pełnych spotkań pozostaje Henrich Ravas. Lista łodzian, którzy wystąpili w każdej z 12 kolejek zmniejszyła się do pięciu (oprócz bramkarza także: Patryk Stępiński, Dominik Kun, Juliusz Letniowski i Jordi Sanchez).