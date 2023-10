Widzewscy obcokrajowcy. Nasza jedenastka najlepszych zagranicznych piłkarzy w historii Widzewa ZOBACZ ZDJĘCIA Bartosz Kukuć

Piłkarze Widzewa występują obecnie w ekstraklasie. W zespole prowadzonym od pewnego czasu przez trenera Daniela Myśliwca grają obecnie następujący gracze zagranicznki: Henrich Ravas (Słowacja), Mato Milos (Chorwacja), Andrejs Ciganiks (Łotwa), Fabio Nunes (Portugalia), Juljan Shehu (Albania), Jordi Sanchez (Hiszpania), Juan Ibiza (Hiszpania), Fran Alvarez (Hiszpania), Sebastian Kerk (Niemcy) oraz Imad Rondić (Bośnia i Hercegowina). Ciekawe, czy któryś z nich pozostanie na dłużej w historii kibiców. W 113-letniej historii Widzewa występowało w nim ponad stu obcokrajowców z ponad trzydziestu krajów. Z pewnością oni też mają swój udział w sukcesach. Chociaż wypada od razu podkreślić, że zdecydowana większość z nich okazała się ,,niewypałem", którzy traktowali Widzew jako miejsce do zarobienia całkiem niezłych pieniędzy za niewielki wysiłek. Ba, kilku nie zdołało nawet zadebiutować w oficjalnym starciu (ze ,,słynnym" Rumunem Bogdanem Stratonem na czele). Przygotowaliśmy jednak naszą najlepszą jedenastkę widzewskich graczy z zagranicy. Prosimy pamiętać, że to subiektywny wybór i przede wszystkim fajna zabawa. I nie sugerować się pozycjami na boisku. Ale taki zespół na pewno by sobie poradził. ZOBACZ NA KOLEJNYCH SLAJDACH