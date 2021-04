Widzew-Górnik Łęczna 0:0. Ten remis nie powinien ucieszyć żadnego z kibiców łodzian

Przecież podopieczni trenera Marcina Broniszewskiego nie wygrali czwartego meczu z kolei. A ponoć nadal marzy im się zakwalifikowanie się do strefy barażowej i walka o awans do ekstraklasy.

Proponuję zejść na ziemię. Mówimy o zespole, który obecnie zajmuje miejsce w samym środku tabeli. Dziewiąta pozycja czterokrotnych mistrzów Polski w żadnym razie nie jest przypadkowa. Na tyle tą drużynę aktualnie stać

To nie był najgorszy mecz łodzian w tym sezonie. Daleko mu jednak także do najlepszego. Broniszewskiemu nie pomogły cztery zmiany w wyjściowym składzie w porównaniu do przegranego 0:3 spotkania z Sandecją w Nowym Sączu. To znów był Widzew, grający bez należytej determinacji. Chwilami naprawdę można było odnieść wrażenie, że łodzianie ucieszą się z zachowania czystego konta w starciu z kandydatem do awansu do krajowej elity. Niestety, ale taka jest smutna rzeczywistość.