Widzew. Znamy już dokładny termin rozegrania meczu łodzian z Radomiakiem Radom

W tym sezonie oba zespoły jeszcze z sobą nie rywalizowały. Natomiast w poprzednich rozgrywkach radomianie cieszyli się ze zwycięstwa na stadionie przy al. Piłsudskiego. Zwyciężyli wówczas 3:1, a honorowym trafieniem dla widzewiaków popisał się wówczas hiszpański napastnik Jordi Sanchez.

Jeżeli chodzi o tegoroczne starcia Widzewa, to jedyną niewiadomą pozostaje jeszcze dokładny termin meczu w osiemnastej kolejce (z Puszczą Niepołomice w Krakowie). Zostanie on ustalony dopiero po losowaniu par 1/8 finału Pucharu Polski (odbędzie się ono 17 listopada).

Przypomnijmy, iż po zimowym okresie przygotowawczym zmagania o punkty rozpoczną się w weekend od 9 do 12 lutego. Wtedy rywalem drużyny Myśliwca (zakładamy, że długo i z sukcesami będzie on opiekował się czterokrotnymi mistrzami Polski) będzie Jagiellonia Białystok. To starcie odbędzie się w Łodzi