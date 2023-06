Widzew zagra w Warcie. Rywalem łódzkich piłkarzy będzie Odra Opole

Trzy razy stadion Jutrzenki gościł Widzew. Pierwszy raz 4 marca 1980 roku, podczas sparingu ekipy Bońka i spółki z Wartą Sieradz (zwycięstwo RTS-u 4:1). Drugi raz pierwszy zespół Widzewa zawitał do Warty 21 maja 2016, gdy odradzający się RTS grał z Jutrzenką w IV lidze i wygrał 5:0, a mecz oglądało około tysiąc kibiców (jesienią 2015 roku Juve sensacyjnie wygrało w Łodzi 2:0!!!). Raz w Warcie grały rezerwy Widzewa. 21 kwietnia 2001 roku Juve wygrało mecz w IV lidze z Widzewem II 2:1, po golach Mirosława Mielczarka i Witolda Sowały. Czas na czwartą wizytę RTS-u na stadionie w Warcie.

Rywalem piłkarskiej drużyny z al. Piłsudskiego będzie I-ligowa Odra Opole! Organizatorzy pojedynku podkreślają, że na ten mecz chyba nikogo nie musimy zapraszać, przecież Widzew to najbardziej popularny klub w Polsce z największymi sukcesami pucharowymi mający wielu swych wiernych kibiców w naszym regionie!

Bilety w cenie 10 zł można kupować na stadionie Jutrzenki od wtorku do piątku w godzinach 16-20.

Zamówienia można kierować do Huberta Kamoli, sms na numer 697 629 906, podając oczywiście liczbę biletów oraz imię i nazwisko zamawiającego! Do tej pory zamówień jest na 550 biletów, czyli na wszystkie miejsca siedzące! Mecz może obejrzeć maksymalnie 950 kibiców plus zaproszeni goście!