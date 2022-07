Widzew zaczyna walkę w Ekstraklasie. Chcą być groźnym beniaminkiem dla każdego

Jedno jest pewne - łatwo nie będzie. Tak, to zabrzmiało banalnie, ale akurat w tym wypadku trzeba to wyraźnie podkreślić. Nie ma co bowiem liczyć na żadną taryfę ulgową za strony rywali podopiecznych trenera Janusza Niedźwiedzia. Nikt nie położy się przed widzewiakami na murawie, należy się raczej spodziewać walki „na noże” do ostatniego gwizdka sędziego.

Prezes Widzewa Mateusz Dróżdż cały czas przekonuje, że można być zadowolonym z aktywności beniaminka na rynku transferowym. Coż, nie wszyscy zgadzają się z tą tezą, niektórzy oczekiwali przecież, że działacze nieco głębiej sięgną do kieszeni. Dróżdż argumentuje, że stara się zabezpieczyć klub finansowo, czemu nie służą „szaleństwa” w tym zakresie. Już po kilku najbliższych spotkaniach przekonamy się, czy ta strategia okazała się słuszna.