Widzew wypożyczy bramkarza z ekstraklasowej Wisły Płock

Nieoficjalnie wiadomo, że blisko przejścia do Widzewa jest bramkarz Wisły Płock, Jakub Wrąbel, który dziś ma rozpocząć w klubie testy medyczne.

Jeżeli badania wypadną pomyślnie, to trafi do zespołu prowadzonego przez trenera Enkeleida Dobiego na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu, jednak z opcją wykupu po tym okresie. O miejsce w składzie rywalizować będzie z Miłoszem Mleczko oraz Konradem Reszką. Wojciech Pawłowski już wcześniej dostał wolną rękę w szukaniu nowego klubu.