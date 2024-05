Widzew. W sobotę łodzianie zmierzą się w Radomiu z Radomiakiem

Zagrożenie spadkiem klubu z Radomia jest możliwe, mimo wygranej aż 3:0 w Warszawie z Legią w 31.kolejce, bo później sobotni rywale widzewiaków ulegli po 0:2 Ruchowi Chorzów (u siebie) i Śląskowi we Wrocławiu. Natomiast zespół prowadzony przez Daniela Myśliwca nie wygrał od czterech kolejek.

By spokojnie oczekiwać na meldunki ze stadionu Lecha przy ul. Bułgarskiej, gdzie przyjedzie Korona Kielce, Radomiak nie może przegrać z łodzianami. O wyjątkowej determinacji przed tym spotkaniem świadczy fakt, że w Radomiu zastąpiono trenera Macieja Kędziorka portugalskim szkoleniowcem Bruno Baltazarem.

Wypada, by po powrocie do ekstraklasy Widzew poprawił fatalny bilans ostatnich spotkań z Radomiakiem (same porażki: 1:3, 1:3 oraz jesienią w Łodzi 0:3). Zwłaszcza, że widzewiacy w przypadku uniknięcia porażki, a zwłaszcza zwycięstwa, mogą awansować w tabeli. Nie zaszkodzi po raz kolejny powtórzyć, że wówczas klub z al. Piłsudskiego zarobiłby więcej pieniędzy