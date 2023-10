Widzew. W sobotę łodzianie grają ze Stalą. Liczna grupa kibiców gości zawita na stadion przy al. Piłsudskiego

Śmiało można założyć, że w sobotę to właśnie w Łodzi będziemy mieć do czynienia z jedną z najbardziej okazałych

frekwencji w jedenastej kolejce krajowej elity. Zanosi się bowiem na to, że na trybunach obiektu przy al. Piłsudskiego zasiądzie kilkanaście tysięcy sympatyków futbolu.

Działacze Widzewa przypominają, że trwa pierwszy etap zwalniania miejsc na sobotnie starcie ze Stalą Mielec. Ci z fanów, którzy wiedzą, że tym razem nie będą mogli wybrać się na mecz, mogą udostępnić swoje krzesełko innym sympatykom. Ten etap zakończy się w czwartek tuż przed północą. A warto pamiętać, że za każde zwolnione miejsce można uzyskać 1% zniżki przy zakupie karnetu na kolejny sezon

Jak poinformował portal widzewtomy.net, zorganizowana grupa kibiców z Mielca zawitała poprzednio do Łodzi w... 1996 roku. Teraz uczyni to ponownie, a fani Stali przyjadą do naszego miasta pociągiem specjalnym. Będzie więc głośno!

Nie ulega wątpliwości, że wsparcie sympatyków czterokrotnych mistrzów Polski bardzo się przyda widzewiakom. Ich sytuacja w tabeli jest bowiem wciąż daleka od komfortu.