Widzew. Tylko seria ligowych zwycięstw da upragnioną szóstkę!

W piątek o godz. 17.40 łodzianie podejmą Miedź Legnica. Seria ligowych zwycięstw sprawi, że znajdą się w upragnionej ligowej szóstce. Najpierw taką serię trzeba wypracować na boisku. Pierwszy krok został zrobiony (pokonanie GKS Bełchatów). Teraz trzeba zrobić następny.

Cieszy to, co mówi jeden z dwóch najlepszych (obok Mateusza Michalskiego) piłkarzy Widzewa w Bełchatowie, autor genialnego gola

Patryk Mucha: Kolejne rozegrane spotkania dodają mi pewności siebie i na pewno dzięki temu lepiej czuję się na boisku Wychodzimy na boisko po to, żeby wygrywać i znaleźć się w szóstce. Nic się nie zmienia.

Bardzo aktywny i widoczny był w w meczu z GKS napastnik Paweł Tomczyk. Zabrakło tylko kropki nad i. Stwierdził: Zabrakło mi gola, ale najważniejsze jest to, że drużyna wygrała. Jestem zmotywowany, by już w kolejnym spotkaniu piłka wpadła do bramki po moim strzale, więc się nie załamuję i będę dalej pracował