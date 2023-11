Widzew - Ruch. Przyjaźń na trybunach, ale na murawie będzie walka!

Miało to miejsce 22 października, a piłkarskie plany pokrzyżowała ulewa.

Boisko i pomieszczenia stadionu przy al. Piłsudskiego zostały zalane wodą i sędzia nie zdecydował się rozpocząć tego spotkania.

Tym samym kibiców, zawodników Widzewa i Ruchu czeka w sobotę powtórka. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30.

Piłkarskie spotkania pomiędzy Widzewem i Ruchem określa się mianem „meczów przyjaźni”, a to za sprawą szczególnej sympatii fanów tych zasłużonych dla polskiego futbolu klubów - Widzew został założony w 1910 roku, a Ruch Chorzów dziesięć lat później.

Ruch w tabeli wszech czasów ekstraklasy zajmuje czwarte miejsce. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów w historii - 14-krotny mistrz Polski. Jednak w ostatnich czasach blask chorzowskiej drużyny mocno przygasł.

Co prawda powrócił do ekstraklasy, ale trudno mówić, że kibice beniaminka mają satysfakcję z jego gry. Przedostatnie miejsce w tabeli i ledwie dziewięć punktów na koncie, najlepiej o tym świadczą. Chorzowianie walczyć będą w Łodzi pod wodzą nowego szkoleniowca. Jan Woś zastąpił 6 listopada Jarosława Skrobacza i będzie to jego wyjazdowy debiut.

Także Widzew ma już drugiego szkoleniowca. Trudno jednak mówić, że drużyna pod jego wodzą zanotowała jakościowy skok. Daniel Myśliwiec prowadził łodzian w siedmiu spotkania i trudno mówić o oszałamiających wynikach (dwa zwycięstwa, trzy remisy i dwie porażki). Oczywiście w tym przypadku należy pamiętać, że szkoleniowiec musiał się mierzyć z poważnymi problemami kadrowymi. Kontuzje wyeliminowały z gry wielu kluczowych piłkarzy.

Nie inaczej będzie w sobotniej potyczce z Ruchem. Urazy wykluczyły: Juljana Shehu, Juana Ibizę, Bartłomieja Pawłowskiego, Sebastiana Kerka, Serafina Szotę i Kamila Cybulskiego. Henrich Ravas i Andrejs Ciganiks wyjechali na zgrupowania swoich drużyn narodowych, a za nadmiar kartek musi pauzować Mato Miloš.