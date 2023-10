Widzew Ruch odwołany. Mecz przyjaźni na stadionie przy al. Piłsudskiego został odwołany. Kiedy powtórka?

Widzew Ruch na żywo

Godz. 14.47: Pewne jest, że gdyby nie mała liczba miejsca na obiekcie przy al. Piłsudskiego i gdyby nie fatalna pogoda, to padłby pewnie frekwencyjny rekord ekstraklasy w tym sezonie. Następny mecz Ruch zagra ze Śląskiem na Stadionie Śląskim i może zasiąść wtedy na trybunach ponad 33 tys. widzów

Godz. 15.01: Canal Plus poinformował, że mecz został odwołany: Mecz Widzewa z Ruchem został odwołany z powodu intensywnych opadów deszczu. O nowym terminie będziemy informować po uzgodnieniu z wszystkimi stronami.

Godz. 14.42: Trener Ruchu Jarosław Skrobacz: - Znów staniemy naprzeciw trenera Daniela Myśliwca. Na gruncie drugo- i pierwszoligowym z prowadzoną przez tego szkoleniowca Stalą Rzeszów ani razu nie przegraliśmy, raz remisując, a trzy kolejne spotkania wygrywając. Teraz Ruch powalczy z prowadzonym przez niego Widzewem.

Godz. 14.37: Ostatni raz drużyny Widzewa i Ruchu spotkały się 4 maja 2019 roku. Mecz rozegrano w Łodzi, a Widzew pokonał wtedy Ruch 3:0 (gole: Mateusz Michalski 30, Przemysław Banaszak 60, Rafał Wolsztyński 84). To był mecz w ramach drugiej ligi sezonu 2018/19.

Godz. 14.32: Grano mecz w Radomiu: Radomiak Radom - Korona Kielce 1:1 (Frank Castaneda 63 - Ronaldo Deaconu 71)

UWAGA: Ostateczna decyzja dot. rozegrania dzisiejszego spotkania zostanie podjęta o godz. 14:30. Jeżeli mecz dojdzie do skutku, to zostanie opóźniony o co najmniej 15 minut. Spotkanie 12. kolejki Fortuna I ligi Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk zostało odwołane z powodu złego stanu boiska.