Widzew przełamał bełchatowską klątwę po...26 latach!

Bełchatowianie wygrali 10 spotkań, łodzianie 8, 6 razy padł remis.Bramki: 30-28 dla GKS. Przy Sportowej 3 gospodarze wygrali osiem razy. Widzewiacy przełamali klątwę tego boiska. Wszak po raz ostatni wywieźli z Bełchatowa trzy punkty... 26 lat temu. Statystyki na szczęście nie grają. Widzew zdołał wywalczyć cenne zwycięstwo.

Po spotkaniu Patryk Mucha przyznał, że zdarzało się mu w karierze strzelać bramki podobnej urody do tej zdobytej w Bełchatowie. Był bardzo zadowolony ze zwycięstwa.Ma nadzieję, że to będzie ważny krok do przodu, który pozwoli Widzewowi odnosić kolejne ligowe zwycięstwo i spełnić marzenie czyli stanąć do walki w barażach o ekstraklasę

30 kwietnia o godz. 17.40 Widzew podejmie Miedź Legnica