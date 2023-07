Widzew. Powrót doświadczonego środkowego obrońcy. Daniel Tanżyna znów zagra przy al. Piłsudskiego

Każda drużyna złożona głównie z zawodników młodzieżowych i juniorskich, a taką jest zespół Widzewa II, potrzebuje grupy starszych piłkarzy, którzy podnoszą poziom sportowy, gwarantują wysoki standard pracy i wzór do naśladowania. W związku z odejściem z Klubu Macieja Kazimierowicza pojawiła się przestrzeń, by kolejny doświadczony zawodnik łączył grę na boisku z rozwojem trenerskim, dlatego daliśmy tę szansę Danielowi, który jest emocjonalnie związany z Widzewem. Dołączy on do sztabu w bloku D Akademii, a niedługo rozpocznie kurs UEFA B - podkreśla z kolei wiceprezes Widzewa Maciej Szymański