Widzew podejmie Stal. Piłkarze drużyny z al. Piłsudskiego nie mogą być zbyt gościnni dla rywali z Mielca

Mamy nadzieję, że widzewiacy zacisną zęby i uczynią wszystko, co w ich mocy, żeby złamać opór podopiecznych trenera Kamila Kieresia. W tym sezonie łodzianie doznali już jednej porażki u siebie. Szkoda, czasu nie można cofnąć. Ale można spróbować zbudować wreszcie passę kolejnych meczów w Łodzi bez porażki. Po blamażu pod tym względem z ubiegłego sezonu, kibice Widzewa na to zasługują.

Szczęśliwy sędzia dla łodzian?

Tymczasem po raz kolejny powody do satysfakcji może mieć obrońca widzewiaków Andrejs Ciganiks. Znów może bowiem wystąpić w seniorskiej reprezentacji Łotwy. Ciganiks to podstawowy zawodnik swojej narodowej drużyny (do tej pory wystąpił w jej barwach 45 razy, zdobywając dwa gole). Teraz będzie mógł poprawić ten dorobek w meczach z Armenią (12 października, czwartek, Ryga) oraz Turcją (15 października, niedziela, Konya). Ciganiks zasilił Widzewa na początku tego roku. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2024 r. i zawiera klauzulę jego przedłużenia o następne dwanaście miesięcy.

W kadrze Słowacji znalazł się z kolei bramkarz Widzewa Henrich Ravas. Otrzymał on powołania na spotkania z Portugalią (13 października, piątek, Porto) i Luksemburgiem (16 października, poniedziałek, Luksemburg). W przeciwieństwie do Ciganiksa, Ravasowi nie było jeszcze dane stanąć między słupkami reprezentacji. Może tym razem mu się to uda i zadebiutuje?