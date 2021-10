Widzew po meczu z ŁKS. Powinni jak najszybciej zapomnieć o derbowym starciu

Poniedziałek był dniem wolnym dla drużyny lidera. Na zajęciach spotkała się ona dopiero we wtorek po południu. Trening odbył się w ośrodku przy ulicy Małachowskiego. Podobnie będzie dzisiaj i jutro, natomiast w piątek zespół czekają zajęcia na głównej murawie stadionu przy al. Piłsudskiego. Także w piątek widzewiacy wyjadą już na Podkarpacie.

To byłaby naprawdę najlepsza opcja dla podopiecznych Janusza Niedźwiedzia. Rozumiemy derbowe emocje, ale teraz znacznie ważniejszy jest kolejny mecz (w sobotę o 18 z Resovią w Rzeszowie).

W ostatnim spotkaniu czternastej kolejki I ligi Stomil uległ w Olsztynie Sandecji Nowy Sącz 1:2 (0:2). Gola dla gospodarzy zdobył były zawodnik Widzewa Patryk Mikita (82), natomiast dla gości trafiali Maissa Fall (3) i Damir Sovsić (15). W 82 min Mikita nie wykorzystał karnego, Dawid Pietrzkiewicz obronił jego strzał. Zwraca uwagę postawa zespołu z Nowego Sącza, który zdecydowaną większość spotkań w rundzie jesiennej rozgrywa na wyjazdach. Zanosi się na to, iż to naprawdę jest drużyna, z którą wszyscy powinni się liczyć w kontekście walki nawet o bezpośredni awans do ekstraklasy.