Widzew. Od poniedziałku będzie można kupić nową koszulkę meczową drużyny z al. Piłsudskiego. Wiemy, ile będzie kosztowała

Jak poinformowano na klubowym portalu Widzewa, na początek trykoty zostaną zaprezentowane widzewskiej społeczności za pośrednictwem klubowych mediów społecznościowych. To wyraz uznania dla wszystkich rozsianych po kraju i świecie widzewiaków, dla których koszulki w chwili startu sprzedaży będą dostępne w dwóch wariantach: domowym i wyjazdowym.

Każdy z modeli został wyprodukowany przez Macron - Partnera Technicznego Widzewa Łódź, a projektowany z poszanowaniem klubowych tradycji i symboli. Koszulki wykonano z najwyższą starannością, dbałością o detale i kilkoma smaczkami, które przyciągają wzrok i wspólnie tworzą spójną kompozycję.

W poniedziałek, 17 lipca o godz. 19.10, koszulki trafią do sprzedaży online w sklepie internetowym Widzewa Łódź. Dzień później, we wtorek, 18 lipca od godz. 11.00, kibice będą mogli zakupić je w siedzibie sklepu przy al. Piłsudskiego 138. W pierwszej partii na sklepowe półki, zarówno stacjonarne oraz internetowe, trafi łącznie 1500 koszulek w obu wariantach kolorystycznych. Jednocześnie możemy potwierdzić, że do Polski zmierza już kolejna partia trykotów, a przy wysokim zainteresowaniu Klub zagwarantował sobie możliwość szybkiego zwiększenia zamówienia