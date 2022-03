Widzew. Niestety, rezerwowi nic nie dali drużynie w meczu z Odrą

O d razu dodajmy jak najbardziej zasłużenie. W końcówce spotkania to goście bardziej chcieli wygrać i ten cel osiągnęli.

Co tu dużo kryć, wprowadzenie rezerwowych w łódzkiej ekipie okazało się klapą. Nie podkręcili tempa, ba oddali inicjatywę i pozwolili Odrze wygrać. Fabio Nunes był kompletnie zagubiony, niewidoczni pozostawali Mateusz Michalski, Bartosz Guzdek (co się dzieje z tym utalentowanym chłopakiem?). Sprowadzeni w ostatniej chwili Ernest Terpiłowski i Patryk Lipski na razie niestety są osłabieniem, a nie wzmocnieniem drużyny.

Nie zazdrościmy. Trener Janusz Niedźwiedź ma prawdziwy ból głowy, ale też ze względu na przerwę trochę czasu, żeby wyprowadzić drużynę na prostą. To będzie test dla niego, czy jest w stanie to zrobić, czy też kolejny nieudany mecz całkowicie rozbije drużynę, zabierze jej punkty, podkopie morale i zasieje ziarno zwątpienia w skuteczną walkę o awans do ekstraklasy.

Szkoda, że tylko z trybun będzie oglądał mecze kolegów Daniel Tanżyna, bo twardy facet z wyrazistym charakterem mógłby pomóc zwłaszcza młodym kolegom wrócić do postawy wyprostowanej. Daniel przeszedł operację przepukliny.

Na antenie klubowej telewizji Widzew TV powiedział: Operacja przebiegła perfekcyjnie, wszystko się udało zrobić. Mój dzień wygląda tak, że spędzam go w łódzku, w pozycji leżącej, nie mogę zbytnio siedzieć, maksymalnie trzydzieści minut dziennie. Z tym moim ADHD trudno to wytrzymać.