Widzew nie poradził sobie w Gliwicach. Dwa gole nie pomogły gościom z Łodzi. Znów bez zwycięstwa na wyjeździe

A to właśnie jest najważniejsze. Wszystko inne to kwestie drugorzędne. Dla trenera łodzian Daniela Myśliwca była to pierwsza porażka w roli szkoleniowca Widzewa.

Myśliwiec nie będzie więc miło wspominał dziesiątej kolejki zmagań w krajowej elicie. Trener musi mieć świadomość, że zespół potrzebuje zgromadzić jak najwięcej punktów jeszcze w tym roku, aby w zimowej przerwie nie wykonywać żadnych nerwowych ruchów

Prawda jest taka, że gospodarze byli bardziej zdeterminowani od gości. Po raz pierwszy widzewiacy strzelili dwie bramki na obcym boisku. To jednak nic nie dało. Popełniając tak kuriozalne, wręcz juniorskie błędy, jak uczynili to łodzianie w Gliwicach, po prostu nie można myśleć o sukcesie. Nawet w polskiej ekstraklasy. To nie powinno się powtórzyć.