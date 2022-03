Widzew. Nawet seria porażek nie spowoduje zwolnienia trenera Janusza Niedźwiedzia

W radiu Widzew FM prezes Mateusz Dróżdż stwierdził jednoznacznie: Trener Janusz Niedźwiedź może spać spokojnie. Nawet, jeśli przegra wszystkie mecze, to pozostanie trenerem Widzewa. chyba że dojdą jakie pozasportowe aspekty. Nie przewidują zwolnienia trenera. Wiem, że czasami takie wypowiedzi, to pocałunek śmierci, ale wierzymy w trenera, w sztab. Albo upadniemy wszyscy, albo pójdziemy do przodu, wszyscy razem.