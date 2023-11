Widzew mocno osłabiony przed meczem z Ruchem Chorzów. Co zrobi trener?

Z Ruchem nie zagra także Mato Milos. Także Chorwat został ukarany w Lubinie żółtą kartką, czwartą w tych rozgrywkach.

Nie wiadomo jeszcze jak zostanie oceniony incydent, do którego doszło po meczu w Lubinie. Bramkarz gospodarzy, Sokratis Dioudis, zaatakował Jordiego Sancheza, sprowadzając widzewiaka do parteru. Wywiązała się szamotanina. Jutro sprawą zajmie się Komisja Ligi Ekstraklasy SA. W Widzewie są jednak spokojni o ewentualne rozstrzygnięcia, bowiem fakty wskazują na to, że to widzewiak padł ofiarą agresji Greka.