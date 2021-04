WIDZEW - MIEDŹ RELACJA NA ŻYWO 30.04.2021 Śledź wynik meczu ONLINE

WIDZEW MIEDŹ RELACJA LIVE WYNIK NA ŻYWO ONLINE

WIDZEW ŁÓDŹ 0 MIEDŹ LEGNICA 0

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY - Do przerwy Widzew remisuje z Miedzią 0:0.

45+1 min - Faul Michalskiego.

45 min - Sędzia dolicza co najmniej dwie minuty.

45 min - Michalski na spalonym.

43 min - Próba strzału Stępińskiego.

40 min - Główka Poczobuta, broni Paweł Lenarcik.

36 min - Rożny dla legniczan.

35 min - Kosakiewicz podaje do Tomczyka.

35 min - Próba strzału Michalskiego.

34 min - Makuch uderza nad poprzeczką.

33 min - Faul Tomczyka

31 min - Ładny strzał Pawła Tomczyka

31 min - Idiotyczna kombinacja przy wolnym Kosakiewicza.

30 min - Ameyaw długo opatrywany przez fizjoterapeutów.

28 min - Żółta kartka dla Garucha za faul na rozpędzonym Ameyawie.

28 min - Przytomne zagranie Poczobuta.

27 min - Złe zachowanie Łukasza Kosakiewicza po podaniu Poczobuta.

26 min - Koszmarny błąd golkipera łodzian, który mija się z piłką po wolnym gości. Ostatecznie Poczobut wybija piłkę głową z linii bramkowej poza boisko.

24 min - Michalski bezmyślnie fauluje Tronta.

23 min - Kolejna przytomna interwencja Krystiana Nowaka.

21 min - Ameyaw wpada w pole karnem, ale Damian Tront sobie z nim radzi.

20 min - Seria rożnych Miedzi.

19 min - Faul Marka Hanouska na Garuchu.

18 min - Fatalne podanie Michalskiego.

16 min - Płaskie uderzenie Poczobuta

13 min - Faul Stępińskiego.

11 min - Michalski podaje do Patryka Muchy, ale ten kiksuje zza pola karnego. Wcześniej ładnie zachował się Ameyaw.

9 min - Powrót Ameyawa.

7 min - Interwencja wślizgiem Daniela Tanżyny.

5 min - Główka Daniego Pinilosa.

4 min - Świetne uderzenie Pawła Makucha, ale piłkę ponad poprzeczkę wybija Kudrjavcevs.

2 min - Sędzia uznał, że Mateusz Michalski fauluje w polu karnym Miedzi.

1 min - Już w 45 sekundzie pierwszy celny strzał oddaje Michael Ameyaw.

POCZĄTEK MECZU - Rozpoczyna się pierwszy mecz 28. kolejki I ligi. Widzew kontra Miedź.