Widzew. Łódzka drużyna musi grać odważniej, żeby znów zdobyć punkty. W piątek mecz z Jagiellonią w Białymstoku

Atmosfera na trybunach będzie więc nieco podobna do tej w Szczecinie, chociaż zapewne na stadionie nie zasiądzie aż tak wielu kibiców (czyli ponad 20 tysięcy). Fani obu zespołów mają neutralne relacje, powinni więc skupić się przede wszystkim na wsparciu dla swoich ulubieńców.

Wyciąganie zbyt daleko idących wniosków już na tym etapie sezonu mija się z celem. Czterokrotni mistrzowie Polski mieli prawo przegrać z Pogonią, która, co wiele na to wskazuje, aspiruje do zajęcia miejsca w ścisłej czołówce tabeli.

Jak najbardziej można jednak oceniać sposób gry łodzian w Szczecinie. A prawda jest taka, że widzewiacy muszą grać odważniej, jeżeli marzy im się jakakolwiek zdobycz w takich spotkaniach. Niedźwiedź wręcz uwielbia powtarzać, że „każdy mecz ma różne fazy”, ale ta, w której goście ograniczali się niemal wyłącznie do czekania na to, co zrobią gospodarze, trwała stanowczo zbyt długo. Taka jest uczciwa ocena tego spotkania po kilkukrotnym jego obejrzeniu