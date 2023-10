Widzew Łódź. Jak dobrze znasz historię Widzewa? Czy jesteś prawdziwym widzewiakiem? QUIZ

Czy jesteś prawdziwym WIDZEWIAKIEM - sprawdź się QUIZ

Kibice Widzewa słyną z niezwykłego oddania swojemu klubowi. Też jesteś fanem drużyny z al. Piłsudskiego?

W krótkim quizie możesz sprawdzić, czy Widzew masz nie tylko w sercu. Przekonaj się, czy najważniejsze momenty z historii klubu nie są Ci obce!

Kibice Widzewa uważani są w środowisku za jedną z lepszych ekip. Nie da się ukryć, że liczby robią wrażenie i to nie tylko w polskiej piłce. Widzew to swego rodzaju fenomen. A największą siłą są kibice, którzy od trzeciej ligi w każdym sezonie wykupują wszystkie karnety! W tym roku(2023) sprzedaż wejściówek na rundę rewanżową trwała około minuty!

Niewiele było w ostatnich miesiącach meczów, na których liczba fanów nie zbliżałaby się do maksymalnej pojemności obiektu.