WIDZEW ŁÓDŹ - GÓRNIK ŁĘCZNA RELACJA NA ŻYWO. Śledź wynik meczu ONLINE. Dziś gra Widzew vs. Górnik Łęczna

WIDZEW - GÓRNIK ŁĘCZNA RELACJA NA ŻYWO

WIDZEW ŁÓDŹ 0 GÓRNIK ŁĘCZNA 0

KONIEC MECZU - Widzew zaledwie remisuje w Łodzi z Górnikiem Łęczna 0:0. Wprawdzie rywal to wicelider tabeli, ale to żadne pocieszenie. Trudno nie być rozczarowanym. Widzew-Górnik 0:0.

90+1 min - Faul Tanżyny.

90 min - Sędzia przedłuża ten mecz o co najmniej trzy minuty.

89 min - Niepewnie piąstkuje Gostomski.

88 min - Mucha podaje do Michalskiego, ale jego uderzenie zostaje zablokowane. W efekcie tylko róg.

88 min - Faul Muchy.

86 min - Zmiana w Górniku. Aron Stasiak za Maka.

86 min - Zamieszanie w polu karnym gości. Jednak nic z niego nie wynikło.

85 min - Próba strzału Samca-Talara.

84 min - Gach podaje piłkę Gostomskiemu.

84 min - Leandro fauluje Muchę.

81 min - Zmiana w Górniku. Za Kalinkowskiego wchodzi ekswidzewiak Przemysław Banaszak.

80 min - Tomczyk przedarł się w polu karnym. Poszedł do końca, ale jego strzał z ostrego kąta broni Gostomski. Wcześniej podawał Caique.

79 min - Caique fauluje.

78 min - Kompromitujące podanie Kosakiewicza.

75 min - Po złym podaniu Caique, sytuację świetnie ratuje wślizgiem Tanżyna.

74 min - Dwie zmiany w Górniku. Marcin Stromecki za Krykuna, Michał Goliński za Struskiego.

74 min - Zmiana w Widzewie. Za Hanouska wchodzi Brazylijczyk Caique, który debiutuje w meczu łodzian o punkty.

73 min - Beznadziejne podanie Hanouska do Poczobuta.

71 min - Niby Widzew ma przewagę, ale nic z tego nie wynika.

68 min - Fatalne podanie Michalskiego w kontrataku gospodarzy.

67 min - Pierwszy celny strzał w tym spotkaniu. Muchy.

65 min - Podwójna zmiana w Widzewie. Schodzą Ameyaw i Robak, wchodzą Samiec-Talar i Paweł Tomczyk.

64 min - Atakowany przez Leandro Kosakiewicz strzela w polu karnym po podaniu Muchy.

62 min - Żółta kartka dla Tanżyny.

58 min - Gach przerywa wślizgiem akcję Górnika.

57 min - Cierpka w polu karnym Widzewa. Nic z tego nie wynika, choć było groźnie.

56 min - Robak podaje do Michalskiego, ten dośrodkowuje w polu karnym, ale Hanousek nie zdołał trafić w nią głową.

54 min - Uderzenie z dystansu Kosakiewicza.

53 min - Złe podanie Ameyawa do Hanouska w polu karnym.

51 min - Ładna centra Muchy, który wywalczył róg.

50 min - Śpiączka nie opanował piłki.

46 min - Starcie Muchy z Michałem Makiem.

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY - Rozpoczyna się druga połowa meczu w Łodzi. Widzew-Górnik 0:0.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY - Do przerwy Widzew remisuje z Górnikiem 0:0. Nie jest to najgorszy mecz łodzian w tym sezonie, ale do najlepszego też wiele brakuje. Nie obejrzeliśmy żadnego celnego strzału. Widzew-Górnik 0:0.

45 min - Sędzia przedłuża pierwszą połowę o co najmniej minutę.

44 min - Faul na Poczobucie w środku pola.

43 min - Płaska centra Gacha w polu karnym. Ale wprost w ręce Gostomskiego.

41 min - Faul Muchy na Kalinkowskim.

40 min - Śpiączka dwa razy z kolei fauluje Nowaka. Za pierwszym razem sędzia nie reaguje, za drugim już tak.

37 min - Idiotyczny faul Gacha na Adrianie Cierpce.

35 min - Faul Ameyawa na Karolu Struskim.

34 min - Gach wybija piłkę na aut.

31 min - Zablokowany strzał Gacha.

30 min - Michalski ładnie podaje do Gacha, ale ten centruje fatalnie. Tylko róg.

28 min - Śpiączka na spalonym.

25 min - Faul Kalinkowskiego na Ameyawie.

24 min - Widzew stara się atakować.

23 min - Hanousek próbował główkować w polu karnym Górnika.

21 min - Faul Pajnowskiego na Hanousku.

20 min - Tanżyna przytomnie przecina lot piłki po prostopadłym podaniu Kalinkowskiego.

16 min - Po zgraniu piłki głową przez Robaka, nie trafił w nią stojący blisko bramki Tanżyna.

15 min - Żółta kartka dla Kamila Pajnowskiego za faul na Michalskim.

14 min - Złe podanie Marcina Robaka.

11 min - Uderzenie Michalskiego, futbolówka odbija się od Ameyawa i trafia do Macieja Gostomskiego.

9 min - Śpiączka wygrywa powietrzny pojedynek z Danielem Tanżyną i główkuje ponad poprzeczką.

8 min - Naciskany Mucha strzela nad bramką. Pomocnik gospodarzy był w tej akcji faulowany.

7 min - Centra Bartłomieja Kalinkowskiego z rogu, a Paweł Baranowski główkuje obok słupka. Zaspał Mateusz Michalski.

7 min - Dobre wybicie piłki z pola karnego przez Nowaka.

5 min - Faul Kacpra Gacha na Serhiju Krykunie.

5 min - Trwa walka w środku pola.

3 min - Faul na Ameyawie.

2 min - Róg dla gości po centrze Bartosza Śpiączki.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz Widzew-Górnik.

Godz. 17:36 - Dzisiejsze starcie jest czternastym w historii ligowych meczów Widzewa z Górnikiem. Bilans jest korzystniejszy dla łodzian, którzy triumfowali sześciokrotnie. Pięciokrotnie rezultat był nierozstrzygnięty, natomiast dwa razy triumfował zespół z Lubelszczyzny (bilans bramkowy wynosi 20:8 dla widzewiaków). W rundzie jesiennej w Łęcznej było 0:0.