Widzew Łódź będzie miał swoją drużynę futsalową w pierwszej lidze

- Wielosekcyjność jest mocno wpisana w historię Widzewa, o czym przypominamy od początku roku jubileuszowego. Sekcje powinny być ważnym elementem widzewskiego środowiska, spoiwem tej społeczności i ludzi o różnych zainteresowaniach. Dlatego po uruchomieniu dwóch zupełnie nowych sekcji - e-sportu i amp futbolu, które cieszą się dużą popularnością wśród kibiców i dziennikarzy, zdecydowaliśmy się stworzyć własną drużynę futsalu. Jest to dyscyplina sportu, którą kibice chętnie oglądają, szybka, widowiskowa, a przede wszystkim wywodzi się bezpośrednio od najważniejszej dla nas piłki nożnej - wyjaśnia Martyna Pajączek, prezes Widzew Łódź SA, która na każdym kroku podkreśla, jak ważne dla niej jest stworzenie widzewskiej społeczności.

Do widzewskiej rodziny, po założeniu drużyn e-sportu i amp futbolu, dołączyła właśnie drużyna futsalu, znacznie poszerzającej obszar zainteresowań widzewskiej społeczności.

Za powodzenie projektu futsalowego odpowiadać będą osoby z bardzo bogatym doświadczeniem w tej dyscyplinie sportu.

Koordynatorem sekcji został Przemysław Olczak, dotychczas prezes pierwszoligowego Malwee Łódź, którego miejsce zajmie w rozgrywkach właśnie Widzew Łódź. Trenerem drużyny został Marcin Stanisławski, futsalowy mistrz Polski i reprezentant Polski, a ostatnio grający trener Gatty Active Zduńska Wola (brązowy medalista minionego sezonu).

- To dla nas wielki zaszczyt. Dzięki stworzeniu futsalowej drużyny Widzewa możemy spełniać nasze marzenia, czyli rozwijać się w naszej specjalności pod szyldem Widzewa, którego kibicami jesteśmy od lat. Stoi przed nami wielkie wyzwanie, ale to, że tu jesteśmy, znaczy też, że doceniona i pozytywnie oceniona została nasza dotychczasowa praca. Wierzę, że to początek wspaniałej przygody, która przyniesie wiele radości również kibicom Widzewa - podkreśla Przemysław Olczak, nowy koordynator widzewskiej drużyny futsalu.