Widzew. Kulisy meczu łodzian ze Śląskiem Wrocław. Jak pracuje kierownik łódzkiej drużyny? ZOBACZ WIDEO

Niejako, już ,,zamykając" temat spotkanie z drużyną ze stolicy Dolnego Śląska, działacze Widzew przygotowali tradycyjne kulisy z meczu.

Kilka dni po meczu wracamy do Was z materiałem, który tym razem mniej dotyczy samego spotkania. Kierownikowi drużyny - Marcinowi Pipczyńskiemu w dniu meczowym towarzyszył nasz mikrofon, a my skupiliśmy się na pokazaniu jego pracy "w cieniu" rozgrywanego meczu ligowego - mogliśmy przeczytać na Twitterze