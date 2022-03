Widzew. Kiedy ważny pomocnik Bartłomiej Pawłowski wróci do grania?

Co się stało?

Tłumaczy trener łodzian Janusz Niedźwiedź: Przy strzale Bartek poczuł lekkie spięcie mięśnia. Potrzeba kilku dni, by wrócił do pełnej sprawności.

Wygląda zatem na to, że Pawłowski w do gry na następny mecz 3 kwietnia w Łodzi o godz. 15 z GKS Tychy. Tym razem w roli napastnika zaczął mecz Kita. Zespół z Opola w 2022 roku do spotkania w Łodzi zdobył tylko jeden punkt. Nic dziwnego, że trener Piotr Plewnia dokonał aż siedem zmian w składzie. Okazały się one strzałem w dziesiątkę.