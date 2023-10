Widzew. Ilu kibiców drużyny z al. Piłsudskiego obejrzy sobotnie spotkanie ze Stalą Mielec? Trwa proces zwalniania miejsc

Otwarta sprzedaż biletów na mecz łodzian z mielczanami rozpoczęła się w piątek w samo południe. Zwalnianie miejsc przez karnetowiczów jest możliwe do dwóch godzin przed meczem. A więc w tym przypadku do soboty do godziny 13. W celu zakupu biletów należy więc śledzić oficjalny klubowy portal Widzewa, bowiem wolne wejściówki mogą pojawić się dosłownie w każdym momencie.

Na czym polega zwalnianie miejsc? Zgodnie z zasadami, kibice, którzy wcześniej wiedzą o swojej nieobecności w trakcie meczu, mogą udostępnić krzesełko innym widzewiakom poszukującym możliwości zdobycia biletu na spotkanie ze Stalą. W tym etapie dystrybucji biletów, zwolnione miejsca od razu trafiają do ogólnodostępnej puli.