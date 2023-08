Widzew gra w Białymstoku. Łodzianie zapewniają, że nie jadą na Podlasie na wycieczkę. Interesują ich punkty

Wybrano już najlepszą jedenastkę drugiej kolejki ekstraklasy. Wiadomo, że kapitan Widzewa Patryk Stępiński nie miał specjalnych powodów do radości po porażce w Szczecinie, okazuje się jednak, że ma powód do pewnej satysfakcji. Znalazło się bowiem dla niego miejsce w „11”, mimo że jego drużyna nie zainkasowała nawet jednego punktu. Stępińskiego doceniono za szybkość reakcji we własnym polu karnym, podkreślając przy tym, że siedmiokrotnie wybijał piłkę, oddalając zagrożenie od bramki.

W spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy Widzew przegrał w Szczecinie z tamtejszą Pogonią 1:2 (1:0). Wprawdzie to łodzianie prowadzili, ale rezultat tego meczu jest sprawiedliwy. To gospodarze wypracowali…

Szkoleniowiec czterokrotnych mistrzów Polski raczej nie powinien narzekać na sytuację kadrową w swojej drużynie. Trenowali bowiem wszyscy zawodnicy z szerokiej kadry, w tym rekonwalescent Dawid Tkacz oraz Norweg Kristoffer Normann Hansen. Swoją drogą to ciekawe, że trener łodzian nadal uważa, iż gracz ze Skandynawii nie zasługuje na danie mu szansy. Cóż, to Niedźwiedź odpowiada za wyniki i przede wszystkim to on będzie z nich rozliczany. Miejmy nadzieję, że bez żadnych sentymentów. Nie słyszeliśmy ostatnio, żeby ktokolwiek stwierdził, że trener będzie pracował w Widzewie bez względu na wszystko. I dobrze

Drużyna Widzewa wyjedzie do Białegostoku już w piątek po południu.