Widzew - Górnik Łęczna. Łódzki zespół nie ma już marginesu błędu

W ostatnim czasie piłkarze Widzewa wyraźnie zawodzili (trzy mecze i ledwie punkt) i dlatego nie ma się co dziwić, że łódzka drużyna spadła na ósme miejsce w tabeli pierwszej ligi. Zmarnowano wysiłek z początku rundy wiosennej, kiedy to po mozolnym odrabianiu strat do czołówki wydawało się, że Widzew najgorsze ma już za sobą i z przytupem będzie się piął w górę tabeli.

Niestety, nie wykorzystano sytuacji, w której wyprzedzający łódzki zespół rywale dreptali w miejscu, prezentując słabą dyspozycję. W koncertowy sposób trwoniono dorobek i RTS w chwili obecnej do szóstego, ostatniego miejsca premiowanego udziałem w barażach o ekstraklasę, traci już pięć punktów.

A to oznacza, że margines błędu w grze łódzkiej drużyny mocno się już skurczył i zespół, jeśli chce mieć jeszcze nadzieję na walkę o prawo gry w krajowej elicie, nie może już sobie pozwolić na kolejne wpadki i tracenie cennych punktów.