Widzew. Fani łódzkiego klubu pobili kolejny rekord. Bez kibiców gości w Poznaniu ZOBACZ WIDEO

Liczba zwolnionych przez karnetowiczów miejsc na mecze Widzewa w sezonie 2023/2024:

W niedzielę w Poznaniu bez kibiców Widzewa

Dlaczego w Poznaniu sektor gości będzie pusty? To wszystko ma związek z wydarzeniami z 19 marca tego roku. Wtedy na stadionie przy al. Piłsudskiego Widzew przegrał po zaciętym starciu z Lechem 1:2. A uwagę chyba całą futbolowej Polski przyciągnęło nie to, co działo się na murawie, ale to, co wydarzyło się na trybunach. Fani lechitów wraz ze swoimi przyjaciółmi z innych klubów zdewastowali sektor gości. Ucierpiały nie tylko krzesełka i siatka nad ogrodzeniem, ale również toalety oraz strefa gastronomiczna. Z kolei kibice widzewiaków spalili jedną z flag Lecha. Oba kluby zostały wówczas ukarane przez Komisję Dyscyplinarną Polskiego Związku Piłki Nożnej. Między innymi jedną z sankcji był zakaz udziału zorganizowanej grup fanów w najbliższym wyjeździe do Poznania i Łodzi.

