Widzew. Czy Jakub Wrąbel wróci do bramki łodzian na mecz z Miedzią?

Sędzia przedłużył pierwszą połowę.

Marcin Węglewski (trener GKS):Przeklęte dziewięć minut, które doliczył sędzia sprawiły, że w meczu, który był pod kontrolą, całkowicie ją straciliśmy, a w drugiej połowie nie odwróciliśmy losów tego spotkania.

Szkoleniowiec łodzian Marcin Broniszewski przyznał: Nagłe wejście naszego rezerwowego golkipera nie było dla niego komfortowe, bo kilka pierwszych piłek zagrał niecelnych.

W przerwie trener bramkarzy Andrzej Woźniak bardzo dobrze na niego wpłynął i grał potem z większym luzem. Myślę, że do najbliższego meczu sztab medyczny pomoże Jakubowi Wrąblowi, który ma dość mocne stłuczenie. Czy zdoła go przygotować na piątkowe spotkanie z MIedzią Legnica? To niestety jest wielką niewiadomą