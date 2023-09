Widzew - Cracovia 2:0. Udane debiuty w łódzkiej drużynie

Tuż po przerwie to krakowianie przejęli inicjatywę. W 52 minucie łodzianie mogli mówić o szczęściu. Po rzucie rożnym główkował Karol Knap, lecz piłka trafiła w słupek i gospodarze mogli odetchnąć z ulgą. Chwilę później, po błędzie Juana Ibizy, piłka trafiła do Cornela Rapa, ale jego uderzenie był niecelne.

Później jednak to Widzew ruszył do śmiałych ataków

W 64 minucie kapitalnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Pawłowski, lecz równie dobrą interwencję zaprezentował bramkarz Cracovii i skończyło się na rzucie rożnym. Kilka minut później znów bramkarza gości chciał zaskoczyć Pawłowski, ale i tym razem górą był Sebastian Madejski.

W 72 minucie po dynamicznej akcji Sancheza, do własnej bramki skierował piłkę Jakub Jugas. Debiutancką asystę w tej akcji zaliczył Sebastian Kerk.