Widzew. Bartłomiej Pawłowski na czele listy występów w krajowej elicie w klubie z al. Piłsudskiego

Po aż ośmioletniej przerwie klub z al. Piłsudskiego powrócił bowiem do ekstraklasy. Drużyna trenera Janusza Niedźwiedzia spisuje się nadspodziewanie dobrze i po rundzie jesiennej zajmuje trzecią lokatę (za Rakowem i Legią). Co prawda, pretendentów do miejsca na podium tego sezonu jest sporo, ale łódzki beniaminek jest wśród nich.

Na jesienny sukces czterokrotnych mistrzostw Polski zapracowało 23 piłkarzy. Z tego grona ubył już Karol Danielak, który po strzeleniu jednego gola w 14 meczach ekstraklasy w RTS został zawodnikiem Wieczystej Kraków. Po długim leczeniu kontuzji wracają Jakub Wrąbel oraz Fabio Nunes.