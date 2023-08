Widzew. Andrejs Ciganiks został powołany do piłkarskiej reprezentacji Łotwy. Może zagrać z Chorwacją i Walią

26-letni Ciganiks to podstawowy graczem łotewskiej drużyny. Najlepiej świadczy o tym fakt, że dotychczas wystąpił w jej barwach 43-krotnie, zdobywając już nawet dwa gole.

Okazja do poprawienia tego dorobku nadarzy się w pierwszej połowie września - w meczach z Chorwacją (8 września, Rijeka) oraz Walią (11 września, Ryga)

Oba te spotkania rozegrane będą w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Łotysze będą zapewne wyjątkowo zmobilizowani, bowiem dotychczas nie mogą się pochwalić wywalczeniem nawet jednego punktu. W związku z tym zajmują ostatnią pozycję w tabeli grupy D.

W środę powołanie do reprezentacji Słowacji otrzymał z kolei podstawowy bramkarz czterokrotnych mistrzów Polski Henrich Ravas. On z kolei nadal czeka na swój pierwszy występ w spotkaniu reprezentacji naszych południowych sąsiadów. Będzie miał na to szansę w dwumeczu, który odbędzie się w Bratysławie - z Portugalią 8 września (sobota) oraz z Liechtensteinem 11 września (poniedziałek).

Wypada więc trzymać kciuki za obu ,,reprezentacyjnych" widzewiaków.