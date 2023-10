Wianek czy wiązanka na grób? Jak w tym roku będziemy dekorować nagrobki na Wszystkich Świętych? Najdroższe kosztują nawet tysiąc złotych

- Największa wiązanka jaką w tym roku zamówiła klientka będzie wykonana z piętnastu czerwonych róż oraz siedmiu złotych chryzantem na jodle szlachetnej, czyli nieosypującej się - mówi Aneta Zduńczyk, florystka prowadząca kwiaciarnię w pobliżu szpitala im. M. Kopernika. - To okazała kompozycja, która będzie niejako "spływała" z pomnika, robi ogromne wrażenie. Podobnie jak połączenie czerwonych róż ze złotymi chryzantemami. Stała klientka zamawia ją co roku. W tym roku dekoracja będzie kosztowała tysiąc złotych.

Hortensja zamiast chryzantemy W wiązankach w tym roku pojawią się głównie kwiaty w kolorze brudnego różu, niebieskim, zielonym, ale też białe w połączeniu z tymi w kolorze czarnym. - Znaczna część klientów zamawiając kompozycje na groby wybiera wiązanki ze świeżych hortensji w kolorze niebieskim lub limonkowo-żółtym - opowiada dalej Aneta Zduńczyk. - Jeśli ktoś prosi o wykonanie wiązanki ze świeżych chryzantem, dla części zamawiających wiązanka na jodle z trzema kremowymi chryzantemami to jedyna ich zdaniem odpowiednia dekoracja grobu we Wszystkich Świętych, to z chryzantem o średniej wielkości. Doradzam, bo ładnie wyglądają, aby połączyć te kwiaty ze storczykami, różami lub tulipanami.

Wianki ze szlachetnej jodły

Wspomniane już wianki na grób często traktowane jako podstawa do znicza wykonywane są - te droższe z jodły szlachetnej (nobiles). Klientom podobają się szczególnie wianki z w wydaniu ekologicznym czyli dekorowane gipsówką, jarzębiną, szyszkami oraz suszonymi trawami. Efektownie wyglądają również wianki wykonane z różnokolorowych wrzosów.

Choć jodła nie osypująca się jest co najmniej dwa razy droższa od zwykłej, to dekorację z tej szlachetnej zamawia co drugi klient.

Jak mówi kwiaciarka dekoracje w tym roku będą nas kosztować znacznie więcej niż przed rokiem. Ceny na giełdzie kwiatów zwalają z nóg. Największe znicze w hurcie kosztują nawet 370 zł za sztukę. Chryzantemy w hurcie, średniej wielkości, wyceniane są na 10 zł za sztukę.

Nowością są drewniane podpórki pod wiązanki, które mają być ustawione pionowo na pomniku, z napisami, np. "Pamiętamy" lub "Odpoczywaj w pokoju".

Ceny dekoracji

* komplet wiązanek z najtańszych sztucznych kwiatów - 180 zł, komplet wiązanek z kwiatów sztucznych - 250 zł, wianek z jodły szlachetnej (nobilis) o średnicy 50 cm - do 300 zł, wianek z jodły nobilis o średnicy 25 cm - 50 zł, mały wianek (ok. 20 cm średnicy) ze zwykłej jodły - 20 zł.