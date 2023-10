Ważne dla piłkarzy Widzewa. Stal Mielec sama strzela sobie bramki!

Trwająca od początku kwietnia seria meczów Stali Mielec (10) bez porażki na własnym stadionie została zakończona. Koronie bezwzględnie wykorzystała błędy mieleckiej drużyny. Główną bolączką drużyny z Podkarpacia była jednak słaba postawa w defensywie.

– Mogliśmy się lepiej zachować przy straconych golach w pierwszej połowie, potem strzeliliśmy kontaktowego gola, cierpliwie dążyliśmy do wyrównania po przerwie, trzeci gol dla Korony zabił mecz. Szacunek dla drużyny za walkę do końca. Niby mówi się, że każda passa na swój koniec, ale szkoda, że to się teraz stało – dodaje Getinger.