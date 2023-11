Waldemar Fornalik, trener piłkarzy Zagłębia: Dla mnie to był faul widzewiaka na naszym bramkarzu

Szkoda, że nie strzeliliśmy drugiej bramki, bo były ku temu okazje. Nie jesteśmy zadowoleni z remisu, bo chcieliśmy wygrać. Okoliczności zdobycia gola przez Widzew były w mojej ocenie kontrowersyjne. Dla mnie jako trenera i byłego piłkarza, to był faul na bramkarzu. Napastnik Widzewa nie był zainteresowany piłką tylko tym, aby przestawić Sokratisa. Chcieliśmy wygrać i niewiele brakowało, aby nam się to udało. Co do sytuacji po meczu, to jej dokładnie nie widziałem.