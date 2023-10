Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii o programie Przyjazne osiedle. Zobacz, w jaki sposób możesz wziąć udział w procesie decyzyjnym

Rozpoczął się etap konsultacji w rządowym programie Przyjazne osiedle. Prowadzone one będą w całej Polsce. Inwestycje mają być wskazane przez mieszkańców. Ten program ma poprawić warunki życia mieszkańców na takich osiedlach jak łódzki Karolew, na który minister Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, zorganizował czwartkową konferencję. Program ma być realizowany od początku przyszłego roku. Rząd ma przeznaczyć w niego pierwszym roku realizacji programu 5 mld zł.

- Po pierwsze będzie konsultować się z mieszkańcami, wystąpimy do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych aby ustalić, co powinno być zrealizowane w pierwszej kolejności - mówi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. - W jednym przypadku będzie to parking, w innym termomodernizacja, a jeszcze w innym plac zabaw. O tym co jest najpilniejsze na liście inwestycji zdecydują ostatecznie mieszkańcy.