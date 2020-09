Wakacyjne porządki. Sprzątają skazani ZDJĘCIA

Przez cały sierpień 9 osób skazanych na prace społeczne porządkowało miasto.

Drobne śmieci musieli zebrać aż z 62 ulic. Sprzątali również tereny siedmiu działek należących do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Do uprzątnięcia mieli również cztery miejsca, gdzie znajdują się pojemniki na zbiórkę odzieży oraz chodniki przy ulicach Zamkowej (wzdłuż parku im. Słowackiego) i Kraniszewickiej od ul. Wspólnej do ul. Lutomierskiej.

Przepracowali łącznie 232 godziny.