Wakacyjne hulanki w Porcie Łódź - w sobotę 5 sierpnia: zabawy, warsztaty, tańce...

W Atrium Portu Łódź w godzinach 12:00 – 16:00 pojawią się stanowiska, przy których dzieci wraz z opiekunami stworzą wianki oraz nauczą się plecenia warkoczy kłosów. Na miejscu będziemy też robić tekstylne bransoletki oraz uwielbiane przez najmłodszych brokatowe tatuaże. W Atrium będzie można też wykonać swój worek na wakacyjne trofea i własnoręcznie ozdobić go farbami. Wspólnie zrobimy też papierowe owoce ze słodką niespodzianką w środku oraz wyjątkowe osobiste lalki motanki, czyli słowiańskie amulety.

Z kolei na Patio Port Łódź zaprasza w godzinach 13:00 – 15:30. Od godziny 13:30 do godziny 15:00 odbędą się tu zabawy sportowe, m. in. wyścigi na hulajnogach, bieg na czas, a także pokonywanie przeszkód i rzut do celu. Na uczestników sportowych zmagań czekać będą medale oraz upominki! Miłośnicy tanecznych rytmów powinni zapamiętać godziny 13:00 i 15:00 – to właśnie wtedy odbędą się rodzinne warsztaty salsy.

Wydarzenia w Atrium oraz na Patio Portu Łódź poprowadzą uczestnicy projektu integracji cudzoziemców Akademii Portu Łódź. Inicjatywa aktywizacji zawodowej odbywających się w Porcie Łódź realizowana jest przez Fundację Koper Pomaga oraz Łódzkie Centrum Wielokulturowe. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie internetowej Portu Łódź – Akademia Portu Łódź.