W zoo w Łodzi podczas obchodów 600-lecia miasta przyszły na świat dwie wikunie. Do tego samice rodziły na oczach zwiedzających ogród

Łodzianie wybierają imię dla urodzonych w zoo samców wikunii

Jednak zaskakującym jest fakt, że w łódzkim zoo poród przebiegał na oczach osób zwiedzających ogród, co zdarza się bardzo rzadko. I to licznych, ponieważ maluchy wybrały sobie termin przyjścia na świat w weekend, gdy obchodzono 600-lecie Łodzi i ogród zwiedzały tłumy gości. W sobotę 29 lipca urodziła jedna samica, a dzień później druga. Obydwa młode to samce.

Teraz łodzianie, ale nie tylko ono mają okazję zaproponować imiona dla nowych członków stada. Propozycje można podawać w komentarzach pod postami.