W tym roku wyjątkowo wcześnie wyjechały na trasę specjalne linie cmentarne

Wyjątkowo wcześnie w tym roku, bo już od poniedziałku 16 października na trasy wyruszyły specjalne linie autobusowe dowożące pasażerów na cmentarze. Na początek MPK uruchomi dwie linie tradycyjnie oznaczone literą C i numerem. Będą to autobusy C3 i C7. Bliżej Wszystkich Świętych zaczną kursować także inne linie cmentarne, które zostaną oznaczone również literą C oraz innymi numerami.