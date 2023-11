W sobotę Widzew zmierzy się z Ruchem, a kłopotów przybywa

To kolejny personalny problem dla widzewskiego szkoleniowca. Już od pewnego czasu wiadomo, że przeciwko Ruchowi nie zagrają Henrich Ravas i Andrejs Ciganiks, bowiem obaj wyjechali na zgrupowania swoich drużyn narodowych. W drużynie z al. Piłsudskiego fala kontuzji. Na problemy zdrowotne narzekają też: Bartłomiej Pawłowski, Sebastian Kerk, Serafin Szota i Kamil Cybulski. Trzeba przyznać, że sporo tego. Jednak tak to już jest w futbolu, że problemy jednych są dla innych okazją do wskoczenia do składu i pokazania, że to na nich właśnie warto stawiać.