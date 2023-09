W sobotę w Łodzi. Polskie siatkarski walczą o igrzyska Paryż 2024. Zaczną od meczu te Słowenią

\

- Tu zawsze jest świetna atmosfera, przychodzi wielu kibiców - mówi Kamila Witkowska, reprezentantka Polski i zawodniczka ŁKS Commercecon Łódź. - Wiemy po co tutaj przyjechałyśmy. Będziemy się starały zrobić wszystko, co w naszej mocy, by uzyskać ten wymarzony bilet. To będzie trudna, wyboista droga. Inne zespoły też będą w najmocniejszych składach, bo mają takie sam cel. Mam nadzieję, że kibice dopiszą tak, jak dopisali w trakcie mistrzostw świata i wypełnią Atlas Areną. To nas uskrzydli, a przeciwniczki będą czuły respekt.