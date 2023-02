W sobotę łodzianie podejmują Chrobrego. Piłkarze ŁKS chcą śrubować ligowy rekord

To hit pierwszej ligi, ale nie tylko ze względu na miejsca zajmowane przez ŁKS I Chrobrego. ŁKS jest liderem, co nie powinno dziwić, bowiem, ostatni raz przegrał 27 sierpnia ubiegłego roku. Po porażce 0:1 z Chojniczanką Chojnice, w trzynastu kolejnych ligowych pojedynkach nie dał się pokonać w regulaminowym czasie. Piszemy o regulaminowym czasie, bo po drodze za rywala w Pucharze Polski miał ekstraklasową Stal Mielec, z którą co prawda poległ, ale dopiero po serii rzutów karnych. Jeśli jednak odjąć ten pucharowy mecz, to łodzianie w sobotę powalczą o trzynasty ligowy mecz z rzędu bez straty wszystkich punktów.

Łodzianie to obecnie piąta w kolejności drużyna, licząc minuty zebrane przez zawodników młodzieżowych. Z sześcioma domowymi zwycięstwami na koncie są także najlepszą w rozgrywkach drużyną w tym kontekście – obok Ruchu Chorzów, Puszczy Niepołomice i Stali Rzeszów. Głogowianie znajdują się natomiast w dobrej formie, przegrywając tylko jeden z poprzednich pięciu meczów (w 95 minucie!).