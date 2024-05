W sobotę ŁKS - Stal. Przy al. Unii należy się spodziewać emocji

W sobotę w 34. kolejce sezonu piłkarze ŁKS podejmą Stal Mielec. Spotkanie na stadionie przy al. Unii rozpocznie się o godz. 17.30.

Naszym zdaniem, ten mecz może być bardzo ciekawy, bowiem obydwie drużyny mają jeszcze o co walczyć. Należy zakładać, że ŁKS, choć spał już do I ligi po 31. kolejce ekstraklasy, to jednak ostatni okazja, aby godnie zaprezentować się prze własnymi kibicami i pokazać, że mówienie o piłkarzach ŁKS „chłopcy do bicia” jest nieuzasadnione.

Nie można też wykluczyć, że trener Marcin Matysiak zdecyduje się w tym spotkaniu na przegląd młodych kadr. Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, to warto na własne oczy zobaczyć, czy klub z al. Unii ma na kim budować pierwszoligową drużynę, która szybko powróci do krajowej elity.

Również podopieczni trenera Kamila Kieresia nie przejeżdżają do łodzi, by wystąpić w meczu o tzw. „pietruszkę”. Zawodnicy Stali będą rywalizowali o zwycięstwo, bowiem ewentualne trzy punkty mogą dać drużynie awans w tabeli (obecnie jest na jedenastym miejscu) , a co za tym idzie wyższą premię od PZPN na zakończenie sezonu.